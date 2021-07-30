ЗАМАНА - «Социальный контракт» Минтруда Дагестана будет бороться с бедностью

«Социальный контракт» Минтруда Дагестана будет бороться с бедностью

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30 июля, 2021. Пятница 11:28
«Социальный контракт» Минтруда Дагестана будет бороться с бедностью

К реализации Социального контракта регионального министерства труда и развития подключатся благотворительные фонды.

«Социальный контракт» Минтруда Дагестана будет бороться с бедностью
Общество

По данным пресс-службы ведомства, проект является одним из инструментов программы по борьбе с бедностью, реализуемой в Республике Дагестан.

Подробнее об этом – читайте здесь.

 

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