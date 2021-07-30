Площадь магазина, где представлены сотни брендов, а также продукция местных поставщиков, составляет 500 квадратных метров.
«Магнит» открыл первую точку в Махачкале
- Автор Арслан
- 30 июля, 2021. Пятница 11:03
Первую в Махачкале и третью по счету точку в Дагестане торговая сеть открыла в формате «у дома» по улице Имама Шамиля.
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