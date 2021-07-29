Туристам предложили памятку, как вести себя в Дагестане
- Автор Диляра
- 29 июля, 2021. Четверг 20:59
Для туристов разработана памятка, как себя вести и что делать в Дагестане.
Разработчики предлагают туристам такие пункты, как «Общение», «Как одеваться в Дагестане», «Правила посещения объектов религиозного и культового значения» согласованы с отделом фетв муфтията РД. А также почему стоит посетить Дагестан. Ознакомиться с ней вы можете по ссылке.
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