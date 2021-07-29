ЗАМАНА - Туристам предложили памятку, как вести себя в Дагестане

Туристам предложили памятку, как вести себя в Дагестане

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29 июля, 2021. Четверг 20:59
Туристам предложили памятку, как вести себя в Дагестане

Для туристов разработана памятка, как себя вести и что делать в Дагестане.

Туристам предложили памятку, как вести себя в Дагестане
Общество
Разработчики предлагают туристам такие пункты, как «Общение», «Как одеваться в Дагестане», «Правила посещения объектов религиозного и культового значения» согласованы с отделом фетв муфтията РД. А также почему стоит посетить Дагестан. Ознакомиться с ней вы можете по ссылке.

 

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