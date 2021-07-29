ЗАМАНА - В Каспийске временно приостановлена подача воды

В Каспийске временно приостановлена подача воды

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29 июля, 2021. Четверг 23:16
В Каспийске временно приостановлена подача воды

В пресс-службе мэрии Каспийска сообщили, что из-за мероприятий, которые проходят в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на улице Комсомольская, 5-7 отключена подача воды.

В Каспийске временно приостановлена подача воды
Общество
Они сообщают, что проводятся работы по замене водопроводной трубы диаметром 530 мм и длиною в 110 метров из-за чего пришлось временно прекратить подачу воду. Организована бесплатная выдача воды в автоматических аппаратах, установленных по следующим адреса: - улица Ленина, 35; - улица Ленина, 70; - улица Омарова, 6; - улица Омарова, 22; - улица Халилова, 8; - улица Халилова, 48. «В данных аппаратах вы можете набрать воду совершенно бесплатно, нажав на кнопку «5 литров», - сказали в пресс-службе.

 

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