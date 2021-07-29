ЗАМАНА - В Дагестане проходит первый фестиваль ковроткачества

В Дагестане проходит первый фестиваль ковроткачества

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29 июля, 2021. Четверг 22:26
В Дагестане проходит первый фестиваль ковроткачества

В Дагестане идет первый фестиваль ковроткачества, сообщает компания «Руно».

В Дагестане проходит первый фестиваль ковроткачества
Общество
Они рассказали, что фестиваль проходит для учащихся 7-15 лет и преподавателей школ искусств и художественных школ Дагестана. Участники фестиваля работали над своими проектами в течение пяти месяцев, а в июле были отправлены организаторам. Стоит отметить, что принимают участие в фестивале представители из разных регионов России. 31 июля жюри будет подводить итоги фестиваля. Мероприятие будет проходить в Махачкале на базе Национального музея Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи. Посмотреть работы можно будет на сайте с 15 августа.

 

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