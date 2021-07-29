Итоги арт-симпозиума «Каньон» провели в Дагестане

В ходе конференции организаторы проекта Халил Халилов, координатор Тамерлан Магомедов, а также участники симпозиума — известные художники Октай Алирзаев, Габибулла Габибуллаев и Амирхан Магомедов поделились итогами мероприятия.

Они отметили, что первый арт-симпозиум «Каньон» проходил с 15 по 21 июля при поддержке Фонда президентских грантов.

В нем принимали участие художники из разных регионов. Художники имели возможность писать картины на территории дагестанских районов, таким образом они написали более 30 полотен. По словам организаторов, все работы в скором времени будут представлены зрителям в Махачкале на выставке.