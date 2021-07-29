ЗАМАНА - Итоги арт-симпозиума «Каньон» провели в Дагестане

Итоги арт-симпозиума «Каньон» провели в Дагестане

Автор
29 июля, 2021. Четверг 19:48
Итоги арт-симпозиума «Каньон» провели в Дагестане

Сегодня, 29 июля, на площадке газеты «Дагестанская правда» прошла пресс-конференция, посвященная Международному арт-симпозиуму «Каньон».

Итоги арт-симпозиума «Каньон» провели в Дагестане
Общество

В ходе конференции организаторы проекта Халил Халилов, координатор Тамерлан Магомедов, а также участники симпозиума — известные художники Октай Алирзаев, Габибулла Габибуллаев и Амирхан Магомедов поделились итогами мероприятия.

Они отметили, что первый арт-симпозиум «Каньон» проходил с 15 по 21 июля при поддержке Фонда президентских грантов.

В нем принимали участие художники из разных регионов. Художники имели возможность писать картины на территории дагестанских районов, таким образом они написали более 30 полотен. По словам организаторов, все работы в скором времени будут представлены зрителям в Махачкале на выставке.

 

Прочитано 27 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top