Рейтинг составлялся с учетом доходов за год, запросов в Google и «Яндексе», а также по количеству подписчиков в Instagram и YouTube.
Полный список звезд – смотрите здесь.
Топ-10 российских звезд по популярности представил журнал Forbes.
Рейтинг составлялся с учетом доходов за год, запросов в Google и «Яндексе», а также по количеству подписчиков в Instagram и YouTube.
Полный список звезд – смотрите здесь.
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