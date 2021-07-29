Хабиб Нурмагомедов на первой строчке рейтинга самых успешных звезд России

Рейтинг составлялся с учетом доходов за год, запросов в Google и «Яндексе», а также по количеству подписчиков в Instagram и YouTube.

Полный список звезд – смотрите здесь.