ЗАМАНА - Незаконных построек в Махачкале стало меньше

Незаконных построек в Махачкале стало меньше

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29 июля, 2021. Четверг 11:17
Незаконных построек в Махачкале стало меньше

О снижении количества объектов незаконного строительства на территории столицы было озвучено в ходе совещания, прошедшего под руководством главы города Салмана Дадаева.

Незаконных построек в Махачкале стало меньше
Общество

В частности было отмечено, что выдача разрешений на строительство многоквартирных домов была прекращена еще три года назад.

Статистика снижения построек, а также подробный отчет с мероприятия – представлены здесь.

 

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