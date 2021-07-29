В частности было отмечено, что выдача разрешений на строительство многоквартирных домов была прекращена еще три года назад.
Статистика снижения построек, а также подробный отчет с мероприятия – представлены здесь.
О снижении количества объектов незаконного строительства на территории столицы было озвучено в ходе совещания, прошедшего под руководством главы города Салмана Дадаева.
В частности было отмечено, что выдача разрешений на строительство многоквартирных домов была прекращена еще три года назад.
Статистика снижения построек, а также подробный отчет с мероприятия – представлены здесь.
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