ЗАМАНА - Туристам рассказали как себя вести в Дагестане

Туристам рассказали как себя вести в Дагестане

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29 июля, 2021. Четверг 09:19
Туристам рассказали как себя вести в Дагестане

Презентация памятки, которая будет полезна как для туристов и представителей туриндустрии, так и для широкого круга лиц, выложена в открытый доступ. Ознакомиться с ней можно здесь.

Туристам рассказали как себя вести в Дагестане
Общество

В ней рассказывается об основных достопримечательностях и культурных особенностях региона.

 

 

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