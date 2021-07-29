В ней рассказывается об основных достопримечательностях и культурных особенностях региона.
Презентация памятки, которая будет полезна как для туристов и представителей туриндустрии, так и для широкого круга лиц, выложена в открытый доступ. Ознакомиться с ней можно здесь.
В ней рассказывается об основных достопримечательностях и культурных особенностях региона.
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