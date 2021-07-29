Ростуризм заявил о продлении продажи путевок с кэшбеком
- Автор Диляра
- 29 июля, 2021. Четверг 00:01
До 31 августа Ростуризм продлил продажу путевок с кэшбеком. Об этом сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова.
Она отметила, что у туристов есть еще месяц для планирования своих отпусков на осень. Напомним, что по правилам программы, туристу автоматически на банковскую карточку возвращается до 20% от стоимости поездки.
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