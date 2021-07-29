Ростуризм заявил о продлении продажи путевок с кэшбеком

Автор Диляра

До 31 августа Ростуризм продлил продажу путевок с кэшбеком. Об этом сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова.

Она отметила, что у туристов есть еще месяц для планирования своих отпусков на осень. Напомним, что по правилам программы, туристу автоматически на банковскую карточку возвращается до 20% от стоимости поездки.