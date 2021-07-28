Выплаты для школьников начнутся раньше срока

Президент России Владимир Путин поручил начать детские выплаты для школьников раньше времени, то есть не 16 августа, а 2 августа.

Напомним,что единовременные выплаты на детей в возрасте от 6 лет будут в размере 10 тысяч рублей.