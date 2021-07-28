Энергетики РЭС Ногайского района вакцинировались от COVID-19
- Автор Диляра
- 28 июля, 2021. Среда 16:57
В Ногайском районе идет активная вакцинация населения. В стороне не остались и энергетики РЭС Ногайского района, об этом рассказали на сайте издания Нийсо.
По словам начальника Ногайских РЭС филиала ПАО Россети «Северный Кавказ – Дагэнерго Рамиля Муслимова уже 70% сотрудников привились от новой коронавирусной инфекции.
Он отметил, что сотрудники филиала находятся под риском, так как в силу профессии постоянно находятся в контакте с людьми. И чтобы обезопасить себя и других они коллективно приняли решение вакцинироваться.
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