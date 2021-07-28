Алигаджи Магомедова победил с проектом «Эпицентр спортивного мастерства», на реализацию идеи было выделено 1 100 000 рублей. Вторым победителем стал Гамид Гамидов с проектом «Вектор добра», он получил 400 000 рублей.
Дагестанцы выиграли гранты на форуме "Территория смыслов"
- Автор Диляра
- 28 июля, 2021. Среда 16:47
Двое дагестанцев стали победителями грантового конкурса на третьей смене форума "Территория смыслов".
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