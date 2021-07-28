ЗАМАНА - Дагестанцы выиграли гранты на форуме "Территория смыслов"

Дагестанцы выиграли гранты на форуме "Территория смыслов"

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28 июля, 2021. Среда 16:47
Дагестанцы выиграли гранты на форуме &quot;Территория смыслов&quot;

Двое дагестанцев стали победителями грантового конкурса на третьей смене форума "Территория смыслов".

Дагестанцы выиграли гранты на форуме "Территория смыслов"
Общество

Алигаджи Магомедова победил с проектом «Эпицентр спортивного мастерства», на реализацию идеи было выделено  1 100 000 рублей. Вторым победителем стал Гамид Гамидов с проектом «Вектор добра», он получил 400 000 рублей.

 

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