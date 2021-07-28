В пример Кургенян привел Австрию, где, по его словам, в самые лучшие годы умирает от оспы не менее 5 тысяч человек за год. И это, как он отметил, вне обязательного закона о вакцинировании.
Александр Кургенян прокомментировал введение обязательной вакцинации
- Автор Арслан
- 28 июля, 2021. Среда 13:33
Комментируя введение на территории Дагестана обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, заместитель начальника Управления Главы Республики Дагестан по информационной политике привел статистику смертности в отдельных странах.
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