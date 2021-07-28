Александр Кургенян прокомментировал введение обязательной вакцинации

В пример Кургенян привел Австрию, где, по его словам, в самые лучшие годы умирает от оспы не менее 5 тысяч человек за год. И это, как он отметил, вне обязательного закона о вакцинировании.