ЗАМАНА - Кизлярское медучреждение пополнилось новым томографом

Кизлярское медучреждение пополнилось новым томографом

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28 июля, 2021. Среда 12:12
Кизлярское медучреждение пополнилось новым томографом

Новый аппарат в центральной больнице дагестанского Кизляра куплен на средства регионального минздрава в рамках федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кизлярское медучреждение пополнилось новым томографом
Общество

Отмечено, что старый компьютерный томограф был испорчен, не выдержав нагрузок из-за большого потока людей.

 

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