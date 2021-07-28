Отмечено, что старый компьютерный томограф был испорчен, не выдержав нагрузок из-за большого потока людей.
Кизлярское медучреждение пополнилось новым томографом
- Автор Арслан
- 28 июля, 2021. Среда 12:12
Новый аппарат в центральной больнице дагестанского Кизляра куплен на средства регионального минздрава в рамках федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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