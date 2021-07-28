Сейсмособытие было зафиксировано 02:47 на глубине 10 километров.
В Дагестане зафиксировали землетрясение
- Автор Арслан
- 28 июля, 2021. Среда 09:06
Толчок магнитудой 4,6 баллов, по данным сервиса «Карта землетрясений», был зафиксирован этой ночью в Буйнакском районе.
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