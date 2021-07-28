ЗАМАНА - В Дагестане зафиксировали землетрясение

В Дагестане зафиксировали землетрясение

Автор
28 июля, 2021. Среда 09:06
В Дагестане зафиксировали землетрясение

Толчок магнитудой 4,6 баллов, по данным сервиса «Карта землетрясений», был зафиксирован этой ночью в Буйнакском районе.

В Дагестане зафиксировали землетрясение
Общество

Сейсмособытие было зафиксировано 02:47 на глубине 10 километров.

 

Прочитано 39 раз

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top