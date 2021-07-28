Продукты «борщевого набора» (свекла, морковь, капуста). Именно там, по словам Амирова, происходит демонстрация роста цен.
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Руководитель штаба «Бессмертный полк России» в Дагестане Мухтар Амиров, комментируя тему, волнующую миллионы россиян, отметил, что регион является, своего рода, донором, поставляя свежие фрукты и овощи на прилавки и рынки множества субъектов.
Продукты «борщевого набора» (свекла, морковь, капуста). Именно там, по словам Амирова, происходит демонстрация роста цен.
Подробнее – здесь.
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