ЗАМАНА - Мухтар Амиров: «Вопрос сдерживания цен – очень актуальная тема»

Мухтар Амиров: «Вопрос сдерживания цен – очень актуальная тема»

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28 июля, 2021. Среда 10:47
Мухтар Амиров: «Вопрос сдерживания цен – очень актуальная тема»

Руководитель штаба «Бессмертный полк России» в Дагестане Мухтар Амиров, комментируя тему, волнующую миллионы россиян, отметил, что регион является, своего рода, донором, поставляя свежие фрукты и овощи на прилавки и рынки множества субъектов.

Мухтар Амиров: «Вопрос сдерживания цен – очень актуальная тема»
Общество

Продукты «борщевого набора» (свекла, морковь, капуста). Именно там, по словам Амирова, происходит демонстрация роста цен.

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