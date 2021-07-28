ЗАМАНА - Минтруд России предложил отмечать день отца в третье воскресенье октября

Минтруд России предложил отмечать день отца в третье воскресенье октября

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28 июля, 2021. Среда 00:49
Минтруд России предложил отмечать день отца в третье воскресенье октября

В Министерстве труда России разработали проект с предложением о праздновании Дня отца в третье воскресенье октября, сообщает издание ТАСС со ссылкой на ведомство.

Минтруд России предложил отмечать день отца в третье воскресенье октября
Общество
В этом году предполагается, что День отца выпадет на 17 октября. Как отмечается, празднование Дня отца направлен на повышение социальной значимости отцовства в укреплении института семьи и воспитании детей.

 

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