Минтруд России предложил отмечать день отца в третье воскресенье октября

Автор Диляра

В Министерстве труда России разработали проект с предложением о праздновании Дня отца в третье воскресенье октября, сообщает издание ТАСС со ссылкой на ведомство.

В этом году предполагается, что День отца выпадет на 17 октября. Как отмечается, празднование Дня отца направлен на повышение социальной значимости отцовства в укреплении института семьи и воспитании детей.