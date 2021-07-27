Опрос проводится с 1 июля по 10 сентября этого года. Для того, чтобы оценить работу банка нужно пройти по ссылке.
Отделение Национального банка по Республике Дагестан предлагает дагестанцам оценить качество и доступность предоставляемых услуг.
Опрос проводится с 1 июля по 10 сентября этого года. Для того, чтобы оценить работу банка нужно пройти по ссылке.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..