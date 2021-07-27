ЗАМАНА - Банк России предложил дагестанцам оценить качество предоставляемых услуг

Банк России предложил дагестанцам оценить качество предоставляемых услуг

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27 июля, 2021. Вторник 22:33
Банк России предложил дагестанцам оценить качество предоставляемых услуг

Отделение Национального банка по Республике Дагестан предлагает дагестанцам оценить качество и доступность предоставляемых услуг.

Банк России предложил дагестанцам оценить качество предоставляемых услуг
Общество

 

Опрос проводится с 1 июля по 10 сентября этого года. Для того, чтобы оценить работу банка нужно пройти по ссылке.

 

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