ЗАМАНА - На реконструкцию железной дороги в Дагестане будет направлено почти 3 млрд рублей

На реконструкцию железной дороги в Дагестане будет направлено почти 3 млрд рублей

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27 июля, 2021. Вторник 20:07
На реконструкцию железной дороги в Дагестане будет направлено почти 3 млрд рублей

На реконструкцию железной дороги в Дагестане будет за два года планируют направить около 3 млрд рублей. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главы региона.

На реконструкцию железной дороги в Дагестане будет направлено почти 3 млрд рублей
Общество

Данный вопрос был поднят на совещании в рамках Дня ОАО "РЖД", где начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин сообщил, что за последние годы увеличивается эффективность железной дороги благодаря инвестиционной поддержке руководства компании ОАО "РЖД".

 

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