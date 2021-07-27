На реконструкцию железной дороги в Дагестане будет направлено почти 3 млрд рублей

Автор Диляра

На реконструкцию железной дороги в Дагестане будет за два года планируют направить около 3 млрд рублей. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главы региона.