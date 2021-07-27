Сергей Меликов наградил отличившихся сотрудников ОАО «РЖД» Махачкалы

Сегодня, 27 июля, в предварение празднования Дня железнодорожника в Правительстве Дагестана прошло награждение отличившихся сотрудников ОАО «РЖД» Махачкалы.

Врио Главы Дагестанаоткрывая мероприятие поздравил с наступающим праздников, пожелав железнодорожникам успехов в работе, здоровья и благополучия. Также Сергей Меликов отметил, что развитие железнодорожных сообщений может придать региону дополнительный импульс в развитие экономике республики.

После вступительного слова он наградил медалью «за доблестный труд» начальника Махачкалинской механизированной дистанции погрузо-разгрузочных работ Хасаина Шаипова. Благодарность Главы Республики Дагестан была объявлена старшему осмотрщик-ремонтнику вагонов пункта технического обслуживания вагонов станции Дербент Андрею Агееву, технологу технологического отдела службы технической политики Ханпаше Мамаеву, а также составителю поездов станции Кизляр Махачкалинского центра организации работы железнодорожных станций Сергею Щапину.