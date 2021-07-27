ЗАМАНА - Сергей Меликов наградил отличившихся сотрудников ОАО «РЖД» Махачкалы

Сергей Меликов наградил отличившихся сотрудников ОАО «РЖД» Махачкалы

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27 июля, 2021. Вторник 21:00
Сергей Меликов наградил отличившихся сотрудников ОАО «РЖД» Махачкалы

Сегодня, 27 июля, в предварение празднования Дня железнодорожника в Правительстве Дагестана прошло награждение отличившихся сотрудников ОАО «РЖД» Махачкалы.

Сергей Меликов наградил отличившихся сотрудников ОАО «РЖД» Махачкалы
Общество
Врио Главы Дагестана Сергей Меликов открывая мероприятие поздравил с наступающим праздников, пожелав железнодорожникам успехов в работе, здоровья и благополучия. Также Сергей Меликов отметил, что развитие железнодорожных сообщений может придать региону дополнительный импульс в развитие экономике республики.

После вступительного слова он наградил медалью «за доблестный труд» начальника Махачкалинской механизированной дистанции погрузо-разгрузочных работ Хасаина Шаипова. Благодарность Главы Республики Дагестан была объявлена старшему осмотрщик-ремонтнику вагонов пункта технического обслуживания вагонов станции Дербент Андрею Агееву, технологу технологического отдела службы технической политики Ханпаше Мамаеву, а также составителю поездов станции Кизляр Махачкалинского центра организации работы железнодорожных станций Сергею Щапину.

 

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