После вступительного слова он наградил медалью «за доблестный труд» начальника Махачкалинской механизированной дистанции погрузо-разгрузочных работ Хасаина Шаипова. Благодарность Главы Республики Дагестан была объявлена старшему осмотрщик-ремонтнику вагонов пункта технического обслуживания вагонов станции Дербент Андрею Агееву, технологу технологического отдела службы технической политики Ханпаше Мамаеву, а также составителю поездов станции Кизляр Махачкалинского центра организации работы железнодорожных станций Сергею Щапину.
Сергей Меликов наградил отличившихся сотрудников ОАО «РЖД» Махачкалы
- Автор Диляра
- 27 июля, 2021. Вторник 21:00
Сегодня, 27 июля, в предварение празднования Дня железнодорожника в Правительстве Дагестана прошло награждение отличившихся сотрудников ОАО «РЖД» Махачкалы.
Врио Главы Дагестана Сергей Меликов открывая мероприятие поздравил с наступающим праздников, пожелав железнодорожникам успехов в работе, здоровья и благополучия. Также Сергей Меликов отметил, что развитие железнодорожных сообщений может придать региону дополнительный импульс в развитие экономике республики.
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