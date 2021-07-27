Юбилейный субботник пройдет по всей России

Автор Диляра

Юбилей субботник пройдет в этом году, в рамках проекта «Зеленая Россия».

Субботник планируют провести с 4 по 25 сентября во всех субъектах страны, сообщают организаторы проекта.Стоит отметить, что проект реализуется в 85 субъектах России на протяжение 10 лет.