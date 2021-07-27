ЗАМАНА - В дагестанском Каспийске состоялся военно-морской парад

В дагестанском Каспийске состоялся военно-морской парад

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27 июля, 2021. Вторник 12:33
В дагестанском Каспийске состоялся военно-морской парад

Мероприятие с участием 40 кораблей, катеров и судов обеспечения посетил врио Главы Дагестана Сергей Меликов.

В дагестанском Каспийске состоялся военно-морской парад
Общество

Каспийские моряки продемонстрировали умения действовать в обстановке, приближенной к боевой. В параде приняли участие также подразделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по РД.

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