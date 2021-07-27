Каспийские моряки продемонстрировали умения действовать в обстановке, приближенной к боевой. В параде приняли участие также подразделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по РД.
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Мероприятие с участием 40 кораблей, катеров и судов обеспечения посетил врио Главы Дагестана Сергей Меликов.
Каспийские моряки продемонстрировали умения действовать в обстановке, приближенной к боевой. В параде приняли участие также подразделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по РД.
Подробнее – здесь.
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