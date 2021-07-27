Саид Ниналалов удостоен госпремии Дагестана

У себя на странице в сети Инстаграм, Ниналалов сообщил о том, что один экземпляр вручил врио Главы Дагестана Сергею Меликову.

«Договорился о встрече с руководителем региона после того, как он её прочитает!»,- написал он у себя в аккаунте.