У себя на странице в сети Инстаграм, Ниналалов сообщил о том, что один экземпляр вручил врио Главы Дагестана Сергею Меликову.
«Договорился о встрече с руководителем региона после того, как он её прочитает!»,- написал он у себя в аккаунте.
За свой труд директор общественной организации «Народные художественные промыслы Дагестана» удостоился Диплома лауреата Государственной премии Республики Дагестан в области литературы.
У себя на странице в сети Инстаграм, Ниналалов сообщил о том, что один экземпляр вручил врио Главы Дагестана Сергею Меликову.
«Договорился о встрече с руководителем региона после того, как он её прочитает!»,- написал он у себя в аккаунте.
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