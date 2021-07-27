ЗАМАНА - Саид Ниналалов удостоен госпремии Дагестана

Саид Ниналалов удостоен госпремии Дагестана

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27 июля, 2021. Вторник 09:52
Саид Ниналалов удостоен госпремии Дагестана

За свой труд директор общественной организации «Народные художественные промыслы Дагестана» удостоился Диплома лауреата Государственной премии Республики Дагестан в области литературы.

Саид Ниналалов удостоен госпремии Дагестана
Общество

У себя на странице в сети Инстаграм, Ниналалов сообщил о том, что один экземпляр вручил врио Главы Дагестана Сергею Меликову.

«Договорился о встрече с руководителем региона после того, как он её прочитает!»,- написал он у себя в аккаунте.

 

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