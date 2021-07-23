В Дагестане инициативная группа изъявила желание возродить село Гамсутль
- Автор Диляра
- 23 июля, 2021. Пятница 18:06
Группа граждан из «Возрождение» обратилась в министерство по земельным и имущественным отношениям Дагестана с инициативой возродить село Гамсутль.
По их словам, идею поддерживают и готовы подключиться выходцы из села. Они сообщили, что письмо с предложением направлено уже премьер-министру Дагестана.
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