ЗАМАНА - В Дагестане инициативная группа изъявила желание возродить село Гамсутль

В Дагестане инициативная группа изъявила желание возродить село Гамсутль

Автор
23 июля, 2021. Пятница 18:06
В Дагестане инициативная группа изъявила желание возродить село Гамсутль

Группа граждан из «Возрождение» обратилась в министерство по земельным и имущественным отношениям Дагестана с инициативой возродить село Гамсутль.

В Дагестане инициативная группа изъявила желание возродить село Гамсутль
Общество
По их словам, идею поддерживают и готовы подключиться выходцы из села. Они сообщили, что письмо с предложением направлено уже премьер-министру Дагестана.

 

Прочитано 42 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top