В Дагестане инициативная группа изъявила желание возродить село Гамсутль

Автор Диляра

Группа граждан из «Возрождение» обратилась в министерство по земельным и имущественным отношениям Дагестана с инициативой возродить село Гамсутль.

По их словам, идею поддерживают и готовы подключиться выходцы из села. Они сообщили, что письмо с предложением направлено уже премьер-министру Дагестана.