ЗАМАНА - Семинар для предпринимателей проведут в Дагестане

Семинар для предпринимателей проведут в Дагестане

Автор
23 июля, 2021. Пятница 15:31
Семинар для предпринимателей проведут в Дагестане

Семинар для предпринимателей проведут в Дагестане 29 июля 15.00 в режиме ВКС (на платформе ZOOM) проведут семинар для предпринимателей «Субсидии для трудоустройства безработных граждан и иные меры господдержки, оказываемые центрами занятости населения».

Семинар для предпринимателей проведут в Дагестане
Общество
Организаторами данного мероприятия выступил Центр поддержки предпринимательства республики. В мероприятии приглашают принять участие предпринимателей, самозанятых и тех, кто планирует начать предпринимательскую деятельность.

 

Прочитано 25 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top