Семинар для предпринимателей проведут в Дагестане
- Автор Диляра
- 23 июля, 2021. Пятница 15:31
Семинар для предпринимателей проведут в Дагестане 29 июля 15.00 в режиме ВКС (на платформе ZOOM) проведут семинар для предпринимателей «Субсидии для трудоустройства безработных граждан и иные меры господдержки, оказываемые центрами занятости населения».
Организаторами данного мероприятия выступил Центр поддержки предпринимательства республики. В мероприятии приглашают принять участие предпринимателей, самозанятых и тех, кто планирует начать предпринимательскую деятельность.
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