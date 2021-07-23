По данным «Махачкалинских известий», в мэрии города прошло экстренное совещание. Напомним, что в прошлый раз поставщики коммунальных услуг оказались не готовы к ухудшению погоды.
Городские службы переведены на круглосуточный режим работы.
В столице Дагестана ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, грозовой дождь.
По данным «Махачкалинских известий», в мэрии города прошло экстренное совещание. Напомним, что в прошлый раз поставщики коммунальных услуг оказались не готовы к ухудшению погоды.
Городские службы переведены на круглосуточный режим работы.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..