ЗАМАНА - Погода в Махачкале снова ухудшится

Погода в Махачкале снова ухудшится

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23 июля, 2021. Пятница 12:43
Погода в Махачкале снова ухудшится

В столице Дагестана ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, грозовой дождь.

Погода в Махачкале снова ухудшится
Общество

По данным «Махачкалинских известий», в мэрии города прошло экстренное совещание. Напомним, что в прошлый раз поставщики коммунальных услуг оказались не готовы к ухудшению погоды.

Городские службы переведены на круглосуточный режим работы.

 

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