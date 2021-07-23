ЗАМАНА - Актриса Екатерина Гусева: Дагестан впечатляет

Актриса Екатерина Гусева: Дагестан впечатляет

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23 июля, 2021. Пятница 11:00
Актриса Екатерина Гусева: Дагестан впечатляет

В селе Чох Гунибского района идут съемки фильма «Аманат», в котором снимается актриса Екатерина Гусева, об этом сообщает издание «Мирмол».

Актриса Екатерина Гусева: Дагестан впечатляет
Общество

Гусева поделилась впечатлениями о Дагестане. Она отметила, что горы Дагестана бесконечно прекрасны и такую красоту необходимо беречь.

«Мне довелось побывать в горах Крыма, Армении, но горы Кавказа — это любовь навсегда», - отмечает актриса.

 

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