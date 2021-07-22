ЗАМАНА - Детский санаторий «Гуниб» будут расширять

Детский санаторий «Гуниб» будут расширять

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22 июля, 2021. Четверг 13:14
Детский санаторий «Гуниб» будут расширять

Разработать проект расширения и благоустройства детского санатория «Гуниб», который за годы работы реабилитировал более 40 тысяч детей, поручил врио Главы Дагестана Сергей Меликов.

Детский санаторий «Гуниб» будут расширять
Общество

Посетив учреждение, руководитель региона палаты, лабораторию, пищеблок, а также медкабинеты. Выяснилось, что дороги внутри санатория нуждаются в благоустройстве.

Подробнее – на сайте.

 

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