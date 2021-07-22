Посетив учреждение, руководитель региона палаты, лабораторию, пищеблок, а также медкабинеты. Выяснилось, что дороги внутри санатория нуждаются в благоустройстве.
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Разработать проект расширения и благоустройства детского санатория «Гуниб», который за годы работы реабилитировал более 40 тысяч детей, поручил врио Главы Дагестана Сергей Меликов.
Посетив учреждение, руководитель региона палаты, лабораторию, пищеблок, а также медкабинеты. Выяснилось, что дороги внутри санатория нуждаются в благоустройстве.
Подробнее – на сайте.
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