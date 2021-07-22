По данным прокуратуры муниципалитета, средства были начислены незаконно. Ведется расследование.
Главбух дагестанского села присвоила более 240 тысяч рублей
- Автор Арслан
- 22 июля, 2021. Четверг 12:23
Деньги главный бухгалтер «сельсовет Кардибский» в Тляратинском районе начислила на командировочные.
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