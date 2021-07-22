Директор дагестанской школы обвиняется в служебном подлоге

Уголовное дело в отношении директора школы в Тляратинском районе завели за то, что тот получал заработную плату за якобы уволенных сотрудников образовательного учреждения.

Учителя немецкого языка, а также русского языка и литературы прекратили свою деятельность еще в 2016 году, однако приказа об их увольнении не последовало.

Ход расследования данного дела прокуратурой района взят на контроль.