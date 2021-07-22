ЗАМАНА - Директор дагестанской школы обвиняется в служебном подлоге

Директор дагестанской школы обвиняется в служебном подлоге

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22 июля, 2021. Четверг 12:00
Директор дагестанской школы обвиняется в служебном подлоге

Уголовное дело в отношении директора школы в Тляратинском районе завели за то, что тот получал заработную плату за якобы уволенных сотрудников образовательного учреждения.

Директор дагестанской школы обвиняется в служебном подлоге
Общество

Учителя немецкого языка, а также русского языка и литературы прекратили свою деятельность еще в 2016 году, однако приказа об их увольнении не последовало.

Ход расследования данного дела прокуратурой района взят на контроль.

 

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