Учителя немецкого языка, а также русского языка и литературы прекратили свою деятельность еще в 2016 году, однако приказа об их увольнении не последовало.
Ход расследования данного дела прокуратурой района взят на контроль.
Уголовное дело в отношении директора школы в Тляратинском районе завели за то, что тот получал заработную плату за якобы уволенных сотрудников образовательного учреждения.
Учителя немецкого языка, а также русского языка и литературы прекратили свою деятельность еще в 2016 году, однако приказа об их увольнении не последовало.
Ход расследования данного дела прокуратурой района взят на контроль.
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