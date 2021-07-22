Дагестан планирует возобновить паромное сообщение с Туркменистаном
- Автор Диляра
- 22 июля, 2021. Четверг 02:06
Дагестан и Туркменистан может связать вновь паромное сообщение.
Отмечается, что перспективы развития связаны с наращиванием паромного сообщения и проведением переговоров с Республикой Туркменистан на предмет возобновления туркменских автомобильных паромов.
Также в скором времени планируется наладить паромное сообщение и с Ираном.
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