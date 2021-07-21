Волонтеров приглашают к участию в Республиканском форуме

III Республиканский форум волонтеров культуры проведут в Дагестане с 28 по 29 илюля.

К участию приглашаются волонтеры, заполнить заявку можно на сайте DOBRO.RU.

Отметим, что для участия нужно иметь сертификат о вакцинации, либо тест ПЦР (не более 3 дней).