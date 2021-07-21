ЗАМАНА - Волонтеров приглашают к участию в Республиканском форуме

Волонтеров приглашают к участию в Республиканском форуме

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21 июля, 2021. Среда 19:10
Волонтеров приглашают к участию в Республиканском форуме

III Республиканский форум волонтеров культуры проведут в Дагестане с 28 по 29 илюля.

Волонтеров приглашают к участию в Республиканском форуме
Общество
К участию приглашаются волонтеры, заполнить заявку можно на сайте DOBRO.RU.

Отметим, что для участия нужно иметь сертификат о вакцинации, либо тест ПЦР (не более 3 дней).

 

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