Отметим, что для участия нужно иметь сертификат о вакцинации, либо тест ПЦР (не более 3 дней).
Волонтеров приглашают к участию в Республиканском форуме
- Автор Диляра
- 21 июля, 2021. Среда 19:10
III Республиканский форум волонтеров культуры проведут в Дагестане с 28 по 29 илюля.
К участию приглашаются волонтеры, заполнить заявку можно на сайте DOBRO.RU.
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