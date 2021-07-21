Об это сообщает сервис OneTwoTrip, который провел опрос и самым популярным местом для российских туристов стала Махачкала.
Махачкала стала популярнее у туристов в августе 2021 года
- Автор Диляра
- 21 июля, 2021. Среда 18:35
В августе 2021 года туристы стали чаще посещать Махачкалу.
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