ЗАМАНА - Махачкала стала популярнее у туристов в августе 2021 года

Махачкала стала популярнее у туристов в августе 2021 года

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21 июля, 2021. Среда 18:35
Махачкала стала популярнее у туристов в августе 2021 года

В августе 2021 года туристы стали чаще посещать Махачкалу.

Махачкала стала популярнее у туристов в августе 2021 года
Общество

Об это сообщает сервис OneTwoTrip, который провел опрос и самым популярным местом для российских туристов стала Махачкала.

 

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