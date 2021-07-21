В ходе осмотра все зданий, Меликов поручил профильному вице-премьеру рассмотреть возможность строительства здесь комплексного сельского учреждения. Такой пилотный проект для горного села позволит в одном современном здании разместить библиотеку, ФАП и малокомплектную школу.
Сергей Меликов поручил проработать строительство комплексного сельского учреждения в с. Гоор-Хиндах
- Автор Диляра
- 21 июля, 2021. Среда 15:38
Сегодня, 21 июля, врио главы Дагестана Сергей Меликов находится с рабочей поездкой в Шамильском районе, селе Гоор-Хиндах. Здесь он осмотрел местную библиотеку, лечебное учреждение и начальную общеобразовательную школу.
Последнее от Диляра
- Магомедали Саламов: «Чем быстрее мы создадим иммунную прослойку, мешающую эволюции вируса, тем быстрее все завершится»
- Сергей Меликов встретился с родителями братьев Гасангусейновых
- В Дагестане появится новая дорога ведущая прямо к санаториям республики
- Роспотребнадзор Дагестана ввел обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан
- В Кизляре запустили акцию «Собери ребенка в школу»