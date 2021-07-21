ЗАМАНА - Сергей Меликов поручил проработать строительство комплексного сельского учреждения в с. Гоор-Хиндах

Сергей Меликов поручил проработать строительство комплексного сельского учреждения в с. Гоор-Хиндах

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21 июля, 2021. Среда 15:38
Сергей Меликов поручил проработать строительство комплексного сельского учреждения в с. Гоор-Хиндах

Сегодня, 21 июля, врио главы Дагестана Сергей Меликов находится с рабочей поездкой в Шамильском районе, селе Гоор-Хиндах. Здесь он осмотрел местную библиотеку, лечебное учреждение и начальную общеобразовательную школу.

Сергей Меликов поручил проработать строительство комплексного сельского учреждения в с. Гоор-Хиндах
Общество

В ходе осмотра все зданий, Меликов поручил профильному вице-премьеру рассмотреть возможность строительства здесь комплексного сельского учреждения. Такой пилотный проект для горного села позволит в одном современном здании разместить библиотеку, ФАП и малокомплектную школу.

 

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