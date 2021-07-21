В Дагестане появится новая дорога ведущая прямо к санаториям республики

Автор Диляра

К 2022 году в Дагестане планируют построить новую трассу, которая будет напрямую вести к санаториям республики – «Каспий», «Чайка», «Парус» и другим. Об этом сообщает издание «Это Кавказ» со ссылкой на минтранспорта региона.

По словам представителей министерства, такое решение было принято для того, чтобы разгрузить федеральную трассу «Кавказ».