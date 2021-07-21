ЗАМАНА - В Дагестане появится новая дорога ведущая прямо к санаториям республики

В Дагестане появится новая дорога ведущая прямо к санаториям республики

Автор
21 июля, 2021. Среда 15:18
В Дагестане появится новая дорога ведущая прямо к санаториям республики

К 2022 году в Дагестане планируют построить новую трассу, которая будет напрямую вести к санаториям республики – «Каспий», «Чайка», «Парус» и другим. Об этом сообщает издание «Это Кавказ» со ссылкой на минтранспорта региона.

В Дагестане появится новая дорога ведущая прямо к санаториям республики
Общество
По словам представителей министерства, такое решение было принято для того, чтобы разгрузить федеральную трассу «Кавказ».

 

Прочитано 35 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top