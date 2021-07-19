ЗАМАНА - Муфтий Дагестана вновь призывает молиться мусульман дома из-за коронавируса

Муфтий Дагестана вновь призывает молиться мусульман дома из-за коронавируса

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19 июля, 2021. Понедельник 15:41
Муфтий Дагестана вновь призывает молиться мусульман дома из-за коронавируса

Муфтий Дагестана шейх Ахмад-Хаджи Абдулаев вновь попросил дагестанцев быть осторожными и соблюдать все санитарные меры в это непростое эпидемиологическое время для Республики.

Муфтий Дагестана вновь призывает молиться мусульман дома из-за коронавируса
Общество

Достопочтимый шейх обратил внимание мусульман на важность совершения пятничных намазов дома.

«Ситуация с коронавирусом накаляется в очень быстром и крайне печальном режиме», – констатирует муфтий.

 

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