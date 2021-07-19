Достопочтимый шейх обратил внимание мусульман на важность совершения пятничных намазов дома.
«Ситуация с коронавирусом накаляется в очень быстром и крайне печальном режиме», – констатирует муфтий.
Муфтий Дагестана шейх Ахмад-Хаджи Абдулаев вновь попросил дагестанцев быть осторожными и соблюдать все санитарные меры в это непростое эпидемиологическое время для Республики.
Достопочтимый шейх обратил внимание мусульман на важность совершения пятничных намазов дома.
«Ситуация с коронавирусом накаляется в очень быстром и крайне печальном режиме», – констатирует муфтий.
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