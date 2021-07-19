ЗАМАНА - Сергей Меликов призвал дагестанцев соблюдать меры предосторожности

Сергей Меликов призвал дагестанцев соблюдать меры предосторожности

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19 июля, 2021. Понедельник 14:00
Сергей Меликов призвал дагестанцев соблюдать меры предосторожности

В своем видео-обращении, которое врио Главы Дагестана опубликовал у себя на странице в сети Инстаграм, руководитель республики подчеркнул, что больные коронавирусом продолжают поступать в медучреждения региона.

Сергей Меликов призвал дагестанцев соблюдать меры предосторожности
Общество

Сергей Меликов отметил, что в больницы попадают и те, кто уже вакцинировался, однако таких, по его словам, три процента.

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