Сергей Меликов отметил, что в больницы попадают и те, кто уже вакцинировался, однако таких, по его словам, три процента.
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В своем видео-обращении, которое врио Главы Дагестана опубликовал у себя на странице в сети Инстаграм, руководитель республики подчеркнул, что больные коронавирусом продолжают поступать в медучреждения региона.
Сергей Меликов отметил, что в больницы попадают и те, кто уже вакцинировался, однако таких, по его словам, три процента.
Подробнее – здесь.
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