Напомним, что праздник выпадет на 20 июля.
В Махачкале для забоя скота выделят две площадки
- Автор Арслан
- 19 июля, 2021. Понедельник 11:17
В северной части города, а также на территории ипподрома, расположенного на каспийской трассе, будут выделены централизованные площадки для покупки и забоя жертвенных животных в честь священного мусульманского праздника Курбан-байрам.
Последнее от Арслан
- Салман Дадаев обрушился с критикой на энергетические компании
- Людям в Дагестане запретили посещать леса
- В Тарумовском районе построят новую центральную больницу
- Сергей Меликов: «В Дагестане острая нехватка в спортивной инфраструктуре»
- В Дагестане организовали мини-предприятие по производству быстровозводимых модульных домов