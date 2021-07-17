В Кизляре запустили акцию «Собери ребенка в школу»

В Кизляре запущена благотворительная акция «Собери ребенка в школу», которая предназначена для помощи родителям малообеспеченных и многодетных семей. Об этом сообщает РИА «Дагестана» со ссылкой на пресс-службу города.

Как рассказываю организаторы, акция заключается в том, что любой может помочь семьями и принести необходимые принадлежности для школьников, все будет рассортировано и отправлено семьями. Акция продлится до 20 августа.