Как рассказываю организаторы, акция заключается в том, что любой может помочь семьями и принести необходимые принадлежности для школьников, все будет рассортировано и отправлено семьями. Акция продлится до 20 августа.
В Кизляре запустили акцию «Собери ребенка в школу»
- Автор Диляра
- 17 июля, 2021. Суббота 01:28
В Кизляре запущена благотворительная акция «Собери ребенка в школу», которая предназначена для помощи родителям малообеспеченных и многодетных семей. Об этом сообщает РИА «Дагестана» со ссылкой на пресс-службу города.
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