ЗАМАНА - В Кизляре запустили акцию «Собери ребенка в школу»

В Кизляре запустили акцию «Собери ребенка в школу»

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17 июля, 2021. Суббота 01:28
В Кизляре запустили акцию «Собери ребенка в школу»

В Кизляре запущена благотворительная акция «Собери ребенка в школу», которая предназначена для помощи родителям малообеспеченных и многодетных семей. Об этом сообщает РИА «Дагестана» со ссылкой на пресс-службу города.

В Кизляре запустили акцию «Собери ребенка в школу»
Общество

Как рассказываю организаторы, акция заключается в том, что любой может помочь семьями и принести необходимые принадлежности для школьников, все будет рассортировано и отправлено семьями. Акция продлится до 20 августа.

 

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