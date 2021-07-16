За последние сутки в Дагестане умерло 7 человек от коронавируса

По информации Оперштаба Дагестана за 16 июля за последние сутки от коронавируса умерло 7 человек, заболело 198 и 160 пошли на поправку. Отметим, что на изоляции находятся около 5 тысяч человек.