За последние сутки в Дагестане умерло 7 человек от коронавируса
- Автор Диляра
- 16 июля, 2021. Пятница 21:15
По информации Оперштаба Дагестана за 16 июля за последние сутки от коронавируса умерло 7 человек, заболело 198 и 160 пошли на поправку. Отметим, что на изоляции находятся около 5 тысяч человек.
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