Здесь он осмотрел несколько объектов, один из них это спортивны зал, который находится на стадии завершения строительства. Как рассказал глава района Джамбулата Салавова, остались внутренние ремонтные работы, облицовка и покупка спортивного инвентаря.
Сергей Меликов посетил Хасавюртовский район
- Автор Диляра
- 16 июля, 2021. Пятница 19:53
Сегодня, 16 июля, в ходе рабочей поездки врио Главы Дагестана Сергей Меликов приехал в Хасавюртовский район село Новогагатли.
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