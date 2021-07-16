ЗАМАНА - Сергей Меликов посетил Хасавюртовский район

Сергей Меликов посетил Хасавюртовский район

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16 июля, 2021. Пятница 19:53
Сергей Меликов посетил Хасавюртовский район

Сегодня, 16 июля, в ходе рабочей поездки врио Главы Дагестана Сергей Меликов приехал в Хасавюртовский район село Новогагатли.

Сергей Меликов посетил Хасавюртовский район
Общество

Здесь он осмотрел несколько объектов, один из них это спортивны зал, который находится на стадии завершения строительства. Как рассказал глава района Джамбулата Салавова, остались внутренние ремонтные работы, облицовка и покупка спортивного инвентаря.

 

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