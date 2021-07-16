Сергей Меликов посетил Хасавюртовский район

Здесь он осмотрел несколько объектов, один из них это спортивны зал, который находится на стадии завершения строительства. Как рассказал глава района Джамбулата Салавова, остались внутренние ремонтные работы, облицовка и покупка спортивного инвентаря.