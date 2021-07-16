Представители партии «Единая Россия» рассмотрят возможности по сдерживанию цен на продукты питания
- Автор Диляра
- 16 июля, 2021. Пятница 18:10
19 июля на площадке партии «Единая Россия» состоится совещание, в котором примет участие руководство Правительства и главы региона.
В ходе заседания будут обсуждены конкретные меры по снижению стоимости так называемого «борщевого набора» (морковь, лук, картофель, свекла, капуста).
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