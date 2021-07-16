ЗАМАНА - Представители партии «Единая Россия» рассмотрят возможности по сдерживанию цен на продукты питания

Представители партии «Единая Россия» рассмотрят возможности по сдерживанию цен на продукты питания

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16 июля, 2021. Пятница 18:10
Представители партии «Единая Россия» рассмотрят возможности по сдерживанию цен на продукты питания

19 июля на площадке партии «Единая Россия» состоится совещание, в котором примет участие руководство Правительства и главы региона.

Представители партии «Единая Россия» рассмотрят возможности по сдерживанию цен на продукты питания
Общество
В ходе заседания будут обсуждены конкретные меры по снижению стоимости так называемого «борщевого набора» (морковь, лук, картофель, свекла, капуста).

 

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