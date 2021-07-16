ЗАМАНА - Салман Дадаев обрушился с критикой на энергетические компании

Салман Дадаев обрушился с критикой на энергетические компании

Автор
16 июля, 2021. Пятница 16:28
Салман Дадаев обрушился с критикой на энергетические компании

Выступая на заседании рабочей группы по ТЭК и штаба по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду, мэр города Махачкалы Салман Дадаев сообщил, что к отключениям электроэнергии приводит любое изменение погодных условий.

Салман Дадаев обрушился с критикой на энергетические компании
Общество

Градоначальник отметил, что предвестниками того, что надо готовиться к массовым отключениям электроэнергии, являются незначительный ветер или осадки в виде дождя и снега.
В завершение выступления, Дадаев призвал к совместной работе по решению этого застарелого вопроса на благо граждан.

 

Прочитано 25 раз

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top