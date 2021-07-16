Салман Дадаев обрушился с критикой на энергетические компании

Выступая на заседании рабочей группы по ТЭК и штаба по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду, мэр города Махачкалы Салман Дадаев сообщил, что к отключениям электроэнергии приводит любое изменение погодных условий.

Градоначальник отметил, что предвестниками того, что надо готовиться к массовым отключениям электроэнергии, являются незначительный ветер или осадки в виде дождя и снега.

В завершение выступления, Дадаев призвал к совместной работе по решению этого застарелого вопроса на благо граждан.