В случае нарушения правил пожарной безопасности в лесу, штраф в размере от 1,5 до 5 тысяч рублей для граждан, на должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей; на юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей.
Людям в Дагестане запретили посещать леса
- Автор Арслан
- 16 июля, 2021. Пятница 15:26
Ограничение на посещение лесов, расположенных на территории республики, введено на период с 17 по 21 июня. Как сообщает на сайте «Дагестанская правда», сделано это в связи с опасностью возгорания растительности.
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