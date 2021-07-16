Такое решение руководитель региона принял, посетив старую центральную больницу. Здание поликлиники состоит из трех корпусов. Ремонта там не проводилось с 1960 года.
В Тарумовском районе построят новую центральную больницу
- Автор Арслан
- 16 июля, 2021. Пятница 13:00
Новое медучреждение в селении Тарумовка будут строить по поручению врио Главы Дагестана Сергея Меликова.
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