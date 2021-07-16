ЗАМАНА - В Дагестане организовали мини-предприятие по производству быстровозводимых модульных домов

В Дагестане организовали мини-предприятие по производству быстровозводимых модульных домов

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16 июля, 2021. Пятница 11:31
В Дагестане организовали мини-предприятие по производству быстровозводимых модульных домов

Идею возведения модульных домов для туристов реализовали Магомед Гаджилаев и Гаджимурад Хизроев из Буйнакского района республики.

В Дагестане организовали мини-предприятие по производству быстровозводимых модульных домов
Общество

С работой предприятия уже ознакомился руководитель района Камиль Изиев. Отмечено, что есть первые заказы. Новые домики уехали в Казбековский район, в посёлок Дубки.

 

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