С работой предприятия уже ознакомился руководитель района Камиль Изиев. Отмечено, что есть первые заказы. Новые домики уехали в Казбековский район, в посёлок Дубки.
В Дагестане организовали мини-предприятие по производству быстровозводимых модульных домов
- Автор Арслан
- 16 июля, 2021. Пятница 11:31
Идею возведения модульных домов для туристов реализовали Магомед Гаджилаев и Гаджимурад Хизроев из Буйнакского района республики.
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