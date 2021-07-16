По слова заведующего приемным отделением Магомедали Саламова, ситуация по заболеваниям остается напряженной. Всего с начала текущего года больница приняла около 7 тысяч пациентов с инфекцией.
Городская клиническая больница полностью перепрофилирована под ковид-госпиталь
- Автор Арслан
- 16 июля, 2021. Пятница 10:39
Только за последние две недели медучреждение приняло свыше 1000 больных коронавирусом.
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