Городская клиническая больница полностью перепрофилирована под ковид-госпиталь

Только за последние две недели медучреждение приняло свыше 1000 больных коронавирусом.

По слова заведующего приемным отделением Магомедали Саламова, ситуация по заболеваниям остается напряженной. Всего с начала текущего года больница приняла около 7 тысяч пациентов с инфекцией.