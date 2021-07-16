Новые автобусы для этих целей были переданы Дагестану из Москвы в безвозмездное пользование.
Автобусы будут ездить под номером 65. Маршрутная линия будет проложена от Южной автостанции (по. А. Султана) до посёлка Ленинкент.
Новые автобусы для этих целей были переданы Дагестану из Москвы в безвозмездное пользование.
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