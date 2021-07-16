ЗАМАНА - Новую маршрутную линию запустили в Махачкале

Новую маршрутную линию запустили в Махачкале

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16 июля, 2021. Пятница 09:36
Новую маршрутную линию запустили в Махачкале

Автобусы будут ездить под номером 65. Маршрутная линия будет проложена от Южной автостанции (по. А. Султана) до посёлка Ленинкент.

Новую маршрутную линию запустили в Махачкале
Общество

Новые автобусы для этих целей были переданы Дагестану из Москвы в безвозмездное пользование.

 

 

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